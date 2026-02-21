Lazio, Rovella esce per infortunio: Torino a rischio

Dopo la partita di domani alle ore 12.30 contro il Genoa, il Torino ospiterà, domenica 1° marzo, la Lazio di Maurizio Sarri. In vista della gara contro i granata, per il tecnico biancoceleste potrebbero esserci problemi di formazione. Durante il match di questa sera contro il Cagliari, il centrocampista Nicolò Rovella si è accasciato a terra per un problema alla spalla. Al suo posto è subentrato all'ora di gioco Danilo Cataldi. Le condizioni di Rovella, in vista della gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A, verranno monitorate quotidianamente e, come da prassi, sarà sottoposto a esami strumentali. Il rischio, per il classe 2001, è di saltare la gara di ritorno, dopo l’indisponibilità nel match dello scorso 4 ottobre, terminato sul risultato di 3-3, a causa di un’infiammazione all’osso pubico. Per Rovella, finora, una stagione caratterizzata da sole 8 presenze in campionato.