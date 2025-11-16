Lazio, stop per Rovella: la pubalgia lo porta sotto i ferri

La benedizione dei campi di Formello voluta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo poche ore ha avuto, al contrario, effetti negativi per i biancocelesti. La squadra dovrà infatti fare a meno di Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 dovrà andare sotto i ferri: la terapia conservativa non ha sortito gli effetti sperati dopo essersi fermato già dal derby del 21 settembre contro la Roma per pubalgia. Anche in quei giorni era stata valutata l’operazione, ma Rovella aveva scelto la terapia conservativa. Doveva rientrare a breve, ma il dolore è tornato a farsi sentire e così è diventata inevitabile la scelta di sottoporsi a un intervento chirurgico. Il laziale rientrerà non prima di gennaio.