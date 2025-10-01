Lazio-Torino, la squadra di Sarri è in ripresa: sfida decisiva per l’ex Baroni

Il match di sabato ha un peso forse decisivo per Baroni: una sconfitta potrebbe dire esonero

Eugenio Gammarino 1 ottobre - 19:46

Nell’ultima giornata contro il Parma è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Torino di Marco Baroni. Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, al Tardini la gara è terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei crociati grazie alla doppietta di Pellegrino. Inutile il gran gol di Ngonge al 50' che aveva riportato in parità la sfida: il Torino ora è fermo a 4 punti e momentaneamente al quindicesimo posto in classifica, a due punti dalla zona retrocessione. Ma ora è arrivato il momento di proiettare l’intera concentrazione sul prossimo match: Lazio-Torino. La partita si disputerà sabato 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti stanno attualmente vivendo un particolare periodo di forma: nonostante i numerosi infortuni e solo sei punti conquistati in cinque giornate, hanno portato a casa tre punti contro il Genoa nell'ultima sfida di campionato al Marassi. Le due squadre sono a due punti di distanza e il match di sabato, potrebbe essere un crocevia importante soprattutto per Marco Baroni.

Lazio-Torino, come arrivano le due squadre al match di sabato? La Lazio di Maurizio Sarri ha vinto la scorsa partita in trasferta contro il Genoa di Vieirà per 3-0. I gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni hanno dato ridato respiro all'allenatore toscano portando tre punti di capitale importanza ai biancocelesti che non hanno avuto un inizio facile. I tre punti hanno permesso ai laziali di superare il Torino a quota 4 punti. Tuttavia, la prossima sfida sarà determinante per entrambe le formazioni, che desiderano confermarsi o cambiare marcia dopo un inizio di stagione non proprio esaltante. La squadra di Sarri arriverà alla partita con qualche giocatore non ancora recuperato: con Guendouzi ancora squalificato e con il solo Belahyane di rientro a centrocampo, la Lazio dovrebbe confermare Cataldi e Basic in mediana dal 1'. Sarri riproporrà quasi per intero l'undici visto in campo a Marassi. Dopo la vittoria di Marassi, Sarri potrebbe confermare il 4-4-2 anche contro il Torino vista l'ottima prova di Cancellieri e il duo Zaccagni-Castellanos che funziona molto bene in campo.

Lazio-Torino, partita cruciale per il Toro di Baroni Anche il Torino non sarà al completo per la sfida di sabato contro la Lazio.Baroni sembra che dovrà rinunciare ad Ardian Ismajli. Il difensore albanese è uscito anzitempo nella sfida contro il Parma e potrebbe rimanere ai box per un po' di tempo. Da monitorare anche la situazione che riguarda le condizioni di Cristiano Biraghi, il quale non è uscito al meglio nell'ultimo nell'ultima gara di campionato, e di Tino Anjorin, ancora ai box per un problema di fascite plantare al piede sinistro. Inoltre, dopo la sconfitta di Parma il tecnico granata, Marco Baroni, è sempre più in bilico e si vociferano già possibili sostituti. Dopo un inizio non semplice del Torino in campionato, l'allenatore toscano ex Lazio rischia di andare incontro all'esonero: sono numerose le voci che circolano attorno alla panchina granata, dal ritorno di Vanoli o le opzioni Palladino e De Rossi. La partita contro i biancocelesti potrebbe essere già il crocevia dell'intera stagione per l'allenatore granata.