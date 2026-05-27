Era nell'aria e l'ufficialità è arrivata: Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio, c'è infatti la nota che certifica la separazione consensuale tra le parti. Finisce così dopo solo una stagione il ritorno dell'allenatore ex Napoli e Juventus sulla panchina laziale. Il tecnico aveva già guidato i biancocelesti dal 2021 al 2024 e aveva rassegnato le dimissioni il 13 marzo 2024, lasciando una Lazio al nono posto in classifica. Dopo una stagione con Marco Baroni in panchina, in cui la formazione capitolina era rimasta fuori dalle coppe, Sarri era stato chiamato di nuovo da Claudio Lotito per guidare la squadra in quest'annata ma, complice il blocco del mercato fino a gennaio, la nuova avventura nella Capitale del tecnico non è mai decollata, chiudendosi con 54 punti conquistati in 38 partite di campionato e ancora con una nona posizione, quindi un'altra stagione senza calcio europeo.

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Sarri non allena più la Lazio: ecco il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club romano sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale".