Lazio, verso il Torino: fuori Patric, c’è Dele-Bashiru. Ma le assenze pesano…

Dopo il 5 a 0 subito a Bologna, la Lazio ha sfruttato questa sosta per sistemarsi soprattutto a livello psicologico. A livello fisico ci sono ancora alcune situazioni che non giovano ai biancocelesti: alcune assenze sono tutt'altro che leggere. In vista della sfida delle 20:45 di lunedì 31 marzo, che andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Baroni sta continuando la propria preparazione, sempre in attesa che rientrino tutti i Nazionali che sono stati fuori dalla capitale. Dalle notizie che sono arrivate dal campo di allenamento di Formello si registra il rientro in gruppo di Dele-Bashiru. Il nigeriano si era fermato a causa di un trauma distorsivo alla caviglia, ma grazie alla sosta ha avuto tempo per recuperare e adesso i biancocelesti sono molto ottimisti riguardo alla sua presenza nella sfida contro il Torino. Dagli altri fronti arrivano, però notizie molto negative. Oltre ai già noti assenti Castellanos, Ibrahimovic e Nuno Tavares - le cui condizioni sono ancora da valutare ma è molto difficile che recuperi per la sfida contro i granata - la Lazio dovrà fare a meno di Patric. Il difensore spagnolo ha provato a combattere contro una lesione alla caviglia ma ora non può più continuare: si dovrà operare. Stagione finita per il giocatore, che è già in Spagna, dove comincerà, a seguito dell'operazione, il percorso riabilitativo. Ora la Lazio valuta un eventuale reinserimento di Luca Pellegrini (attualmente fuori lista) per sopperire alla mancanza di uno dei propri beniamini. Tra gli altri assenti si segnala Matias Vecino, squalificato per la trentesima giornata.