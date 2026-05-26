La Lega Serie A ha ufficializzato le date del calendario per la stagione sportiva 2026/27. Il campionato 2026/27 inizierà nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali e una sosta natalizia il fine settimana del 26-27 dicembre 2026. Il Torino comincerà ufficialmente la nuova stagione dai trentaduesimi di Coppa Italia nel weekend di Ferragosto (15-16 agosto 2026). Mentre una settimana dopo inizierà anche il campionato di Serie A.

LE DATE DELLA SERIE A 2026/27

Inizio campionato: domenica 23 agosto 2026

Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 - mercoledì 6 gennaio 2027

Sosta Natalizia: domenica 27 dicembre 2026

Gare Squadre Nazionali: domenica 27 settembre 2026 e domenica 4 ottobre 2026 - domenica 15 novembre 2026 - domenica 28 marzo 2027

Fine campionato: domenica 30 maggio 202

LE DATE DELLA COPPA ITALIA 2026/27

Il Torino inizierà il suo cammino in Coppa Italia a partire dai trentaduesimi di finale, in programma il weekend di Ferragosto (15-16 agosto 2026).

Turno Preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: 15-16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre 2026 (data di riserva martedì 15 settembre 2026)

Ottavi: mercoledì 2 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre 2026 (data di riserva mercoledì 13 gennaio 2027)

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio 2027, mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: mercoledì 3 marzo 2027 (andata) - mercoledì 21 aprile 2027 (ritorno)

Finale: mercoledì 19 maggio 2027