Lecce al lavoro verso il Torino: sessione personalizzata per Jean e Pierret

Prosegue la preparazione del Lecce in vista della sfida contro il Torino, in programma domenica 30 novembre alle ore 12:30 al Via del Mare, gara valida per la 13ª giornata di Serie A. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati ad Acaya per una nuova seduta di allenamento, con il gruppo impegnato nel lavoro in vista del match contro i granata. Seduta differenziata per Jean e Pierret, gli unici due calciatori attualmente alle prese con un programma personalizzato. Le loro condizioni restano quindi da monitorare, ma al momento non si registrano altre situazioni critiche all’interno dell’organico salentino. Sul piano delle scelte offensive iniziano a delinearsi i primi ballottaggi: sulle corsie esterne prosegue il duello tra Morente e Pierotti, con una leggera preferenza per il primo (55%-45%), così come sull’altro versante resta apertissima la sfida tra Sottil e Banda, anche in questo caso con Sottil leggermente avanti nelle gerarchie (55%-45%). Decisioni che verranno verosimilmente sciolte solo a ridosso del fischio d’inizio. Per domani mattina è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse al Via del Mare, ultimo appuntamento prima della gara contro il Torino. Al termine dell’allenamento sono attese le indicazioni definitive sulla formazione che scenderà in campo dal primo minuto per il Lecce.