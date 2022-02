Lega Serie A, si è dimesso il Presidente Dal Pino

Dopo due anni in carica, il Presidente della Lega Serie A Dal Pino ha annunciato le sue dimissioni

Nella giornata di oggi, martedì 1 febbraio, il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino si è dimesso dalla carica dopo due anni: se in primis c'è la motivazione che riguarda la sua famiglia - Dal Pino si trasferirà negli Stati Uniti, e come scrive nella sua lettera di dimissioni "è pertanto impossibile continuare nel ruolo di presidente della Serie A" - successivamente arrivano tutte le difficoltà all'interno dell'Assemblea. Come scrive nella lettera, Paolo Dal Pino ha sempre "provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento. Sono orgoglioso di aver lavorato con una strettissima unità di intenti con la FIGC e ringrazio il Presidente Federale Gabriele Gravina, gentiluomo, amante di questo sport e guida ispirata del calcio italiano e dei principi di correttezza e lealtà sportiva con cui ho condiviso due anni di battaglie fianco a fianco per sopravvivere alla pandemia e per cercare di rilanciare il calcio italiano in mezzo ad infinite difficoltà esterne ed interne". Dopo due anni, dunque, il Presidente della Lega Serie A lascia il posto a qualcun altro, per seguire la sua vita famigliare e lavorativa all'estero.