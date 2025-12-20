Lite Napoli-Milan: 10.000 euro di multa ad Allegri

La lite avvenuta durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali ha fatto molto discutere nelle ore successive. Sull’accaduto si è espresso anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, pronunciando parole dure nei confronti di quanto avvenuto, dopo una nota di condanna comparsa sul sito ufficiale del Napoli. Nella giornata odierna è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo sulla vicenda, che ha sanzionato Allegri con una multa da 10.000 euro, come si legge nel comunicato, “per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. Nessuna squalifica, dunque, per il tecnico rossonero, che se l’è cavata con un’ammenda.