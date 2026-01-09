Lotito, che attacco agli arbitri: “Il sistema non è più credibile”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, a margine della cerimonia per i festeggiamenti dei 126 anni del club biancoceleste, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno spaziato dal mercato — con i retroscena sull’affaire Raspadori, ormai prossimo a vestire la maglia della Roma — all’arrivo del nuovo acquisto Ratkov, che aveva spiazzato il tecnico Maurizio Sarri, il quale ha ammesso di non conoscere l’attaccante ex Salisburgo. Immancabili anche le uscite sulla stabilità della sua presidenza — “La società non è in vendita e io non vado via” — e sulle casse societarie — “Questa estate è stato creato un danno di oltre 100 milioni”.

Il tema si è poi spostato sulla classe arbitrale. L’operato dei direttori di gara è stato molto contestato dai biancocelesti (e non solo) nel corso di questa stagione: “Io registro i danni che abbiamo subito. Non è solo un problema della Lazio, che è forse la più penalizzata, ma il sistema così come concepito non tiene più — ha detto —. Questo è un sistema basato sulla credibilità e non è più credibile. La Lazio ha perso almeno 8 o 9 punti reali, la mia battaglia non è solo per la Lazio ma per il sistema. L’unica cosa che ho a cuore è che il sistema funzioni in maniera trasparente, corretta e uguale per tutti”.