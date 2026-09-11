Dalla colonne de Il tempo arrivano delle parole che forse potrebbero portare a un disgelo tra la tifoseria della Lazio e Claudio Lotito. "Lotito ci vuole incontrare? Faccia una conferenza stampa, chieda scusa per quello che ha fatto negli ultimi 22 anni e ci mettiamo seduti. Il Ds Fabiani non ha detto che vuole fare un incontro. Lo disse a dicembre dello scorso anno e noi avevamo dato la nostra disponibilità, si mise in prima fila dicendo di voler creare un tavolo ma è stato bloccato dalla società. Noi siamo stati chiari, le nostre richieste sono state reiterate. Questa rottura si sarebbe potuta evitare" hanno commentato alcuni esponenti dei gruppi organizzati della Lazio su Radio Laziale.

La situazione a Roma sponda biancocerchiata si trascina da mesi. Come riportato anche nelle scorse ore su Toro News, la perseveranza della tifoseria sta lasciando lo stadio Olimpico vuoto anche in questo avvio di stagione. La squadra scenderà un campo domani pomeriggio, sabato 12 settembre, conto il Milan ma saranno solo 7/8 mila i tifosi laziali sugli spalti, in confronto ai 12 mila tifosi milanisti.