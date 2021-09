Mercato Serie A, chi ha speso di più in questa sessione? Toro al penultimo posto

Roma, Milan e Atalanta spendaccione, i granata si fermano a 6,8 milioni di spesa

Conclusa la sessione estiva di calciomercato, è tempo di bilanci per le squadre di Serie A . C'è chi ha investito tanto per rinforzare la squadra e chi invece ha scelto di contenere i costi per risanare bilanci per via del Covid. Ecco quindi quali club di Serie A hanno speso di più in questa sessione di mercato (si tengono in considerazione solo le spese effettive di questa finestra di mercato, non eventuali obblighi di riscatto o bonus legati al trasferimento che verranno pagati in futuro).

SPESE CONTENUTE - A chiudere questa particolare classifica è la Salernitana che, per questa sessione, ha speso solamente 500mila euro per il prestito di Simy, 200 mila per Boultam e 600mila per Fiorillo. 19^ posto per il Torino di Urbano Cairo che, in questa finestra di mercato, ha speso in totale 6,8 milioni così spartiti: 5 allo Slavia Praga per Zima, 1 al Lyngby per Warming, 0,5 al Wolfsburg per il prestito di Brekalo e 0,3 alla Spal per Berisha. Investimenti ridotti quindi per i granata, che però hanno lavorato soprattutto sui diritti di riscatto, esercitabili l'anno prossimo. Poche spese anche per l'Udinese (9,3) e per l'Empoli (9,8), che però sono, insieme a Torino, Inter e Genoa, gli unici club ad aver chiuso in positivo il bilancio entrate/uscite: +161,05 mln per l'Inter, +53 mln per l'Udinese, +16,10 mln l'Empoli, +9,2 mln per il Toro e +3,70 mln per il Genoa