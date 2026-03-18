Milan, caso Leao-Pulisic rientrato: Allegri prepara la sfida al Toro

Giornate non solo di allenamento e preparazione verso il Torino . In casa Milan si percepiscono ancora gli echi di quanto accaduto nell’ultima gara contro la Lazio. Protagonisti Rafael Leao e Christian Pulisic , tra i quali è nato un battibecco sul terreno dell’Olimpico, che nelle ultime ore sembrerebbe rientrato. Nella giornata di ieri, dopo un lunedì dedicato alle terapie per gli infortunati, la squadra ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Max Allegri . I giocatori, insieme allo staff, hanno analizzato al video la partita persa all’Olimpico, per poi scendere in campo, dove è avvenuta la stretta di mano tra le due ali che in questa stagione agiscono come tandem offensivo nel 3-5-2.

Il portoghese, durante l’incontro, ha lamentato uno scarso dialogo con il compagno. La frustrazione si è trascinata anche dopo la sostituzione: “Deve passare la palla mister!”, ha detto ad Allegri. “Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia…”, si sente dagli audio di Bordo Cam. Lo screzio, però, sembra rientrato, con Leao che ha voluto chiedere scusa al gruppo per la reazione avuta al momento del cambio. Resta evidente come entrambi non stiano vivendo il loro momento migliore: Pulisic non ha ancora segnato nel 2026 (all'andata contro il Toro firmò una doppietta da febbricitante), mentre Leao ha realizzato soltanto due reti nelle ultime dieci uscite. Il Toro sarà quindi un test importante per ritrovare sintonia, anche se non è certo che Allegri conceda a entrambi una maglia da titolare.