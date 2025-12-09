Milan-Como a Perth: si va verso il dietrofront

Nelle scorse settimane ha fatto molto discutere la possibilità inedita di far disputare una gara di Serie A lontano dai confini nazionali. Milan-Como dell’8 dicembre avrebbe rappresentato l’antesignano di questa nuova tendenza: il match tra rossoneri e lariani non si sarebbe più giocato a San Siro, occupato per la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina, ma a Perth, in Australia. Una soluzione che aveva alimentato numerose polemiche, con alcuni giocatori apertamente contrari a questa opzione oltreoceano.