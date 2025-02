Milan, l’attacco ha un nuovo volto: Gimenez pericolo numero uno per il Torino

La sconfitta a Bologna ha fatto male al Torino che ha visto arrestarsi la sua striscia di risultati utili consecutivi nuovamente per mano del felsinei, dopo che erano stati proprio loro ad infliggere l'ultimo ko ai granata poco prima di Natale. Nel prossimo turno di campionato il Toro si troverà di fronte una squadra altrettanto ferita, se non di più: si tratta del Milan che martedì sera in casa a San Siro è stato eliminato dalla Champions League per mano del Feyenoord. Dopo aver passato in rassegna la difesa del Milan e anche poi il suo reparto di centrocampo , ora concentriamoci sul pacchetto degli attaccanti di cui dispone il tecnico rossonero Sergio Conceicao in vista della partita di sabato all'Olimpico Grande Torino.

Il Milan ha prodotto 36 reti in Serie A: attenzione sempre a Leao

A gennaio un altro importante rinforzo in attacco per il Diavolo è stato quello relativo a Joao Felix. Il fantasista portoghese fin qui ha inciso meno rispetto a Gimenez ma è comunque un giocatore di talento che potrà essere minaccioso per il Toro. Restano poi le solite conoscenze nell'attacco del Milan che possono essere anche loro dei grandi pericoli come Christian Pulisic e Rafael Leao. Non stanno passando il loro miglior momento di forma ma si tratta di esterni offensivi sempre in grado di creare la superiorità numerica con una giocata e portare pericoli alle difese avversarie. Tuttavia, a livello di numeri fin qui il campionato del Milan non è stato eccezionale: sono 36 le reti segnate in 24 partite, un dato che vale l'ottavo posto ai rossoneri nella classifica dei migliori attacchi del nostro campionato. Il Toro dal canto suo ne ha segnati 27, ovvero nove in meno. Il capocannoniere della squadra in Serie A è infatti un centrocampista come Tijjani Reijnders con 7 gol.