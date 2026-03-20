Milan, Leao out: non ci sarà contro il Torino

“Leao-Pulisic hanno avuto infortuni: uno ha saltato la preparazione, l’altro no, ma è stato fuori due mesi. Ora ci sono gli ultimi due mesi, che saranno determinanti, ed entrambi stanno meglio". Così Massimiliano Allegri rispondeva in conferenza stampa a una domanda sul rendimento della coppia offensiva in questa stagione, in una settimana in cui entrambi sono stati sotto i riflettori per il battibecco avvenuto durante Lazio-Milan. Un’incomprensione rientrata nel corso della settimana, con il Torino come unico denominatore comune su cui concentrare le proprie energie.

Milan, chi in coppia con Pulisic?

Ora ci sarà ballottaggio in attacco tra Nkunku e Füllkrug (difficile rivedere Gimenez, rientrante tra i convocati, dal primo minuto) per affiancare Pulisic che, contro il Torino all’andata, si era reso protagonista di una doppietta, con il plus di essersi presentato al Grande Torino da febbricitante. Ciò nella stessa serata in cui Rafael Leao era stato sostituito dopo aver avvertito un fastidio all’adduttore destro nella zona inguinale, che gli aveva fatto saltare la Supercoppa Italiana e le due sfide di campionato contro Sassuolo e Verona. Tornando all’attualità, per Leao sono previsti esami strumentali nelle prossime ore, con la federazione portoghese in allerta in vista delle due amichevoli dei lusitani contro Messico e Stati Uniti.