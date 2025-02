Milan, verso il Torino: ambiente disastrato e problemi in difesa. Su Hernandez…

La situazione dei rossoneri in seguito all'eliminazione dalla Champions League

Sabato 21 febbraio, a partire dalle 18, va in scena Torino-Milan. I granata di Vanoli attendono all'Olimpico Grande Torino il Milan di Conceição per la gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida di Torino non di certo nelle migliori condizioni, a livello psicologico. Nella serata di ieri, 18 febbraio, il Feyenoord ha eliminato il Milan dalla Champions League, impedendo così ai rossoneri di arrivare agli ottavi. Il danno per i prossimi avversari dei granata non è soltanto sportivo, ma anche economico: un accesso agli ottavi di finale della massima competizione europea avrebbe permesso al club di guadagnare 11 milioni di euro.

Theo Hernandez: responsabile per l'eliminazione? — Nonostante il tecnico dei rossoneri si sia preso tutta la colpa per il mancato superamento del turno, sull'eliminazione c'è la forte responsabilità di Theo Hernandez - il cui futuro in rossonero non è stabile: molte fonti riportano che con molta probabilità l'ex Real Madrid lascerà il club in estate. Il terzino francese, dopo aver preso il primo cartellino giallo al 44', a 6 minuti dall'inizio della ripresa si è reso protagonista di una simulazione in area di rigore avversaria che gli è costata il cartellino rosso. Hernandez - che in giornata si è scusato con compagni e tifosi con un post sul suo profilo Instagram (visibile in fondo all'articolo) - ha quindi lasciato la sua squadra in 10 per i successivi 40 minuti di gara, facilitando così il compito agli olandesi, che hanno pareggiato la partita e passato quindi il turno.

Milan, la situazione in vista della sfida all'Olimpico Grande Torino — La dirigenza del Milan non ha preso bene questo gesto che è costato molto alla squadra, e secondo alcune fonti starebbe quindi pensando di punire il francese con una multa. Per cercare di sistemare un ambiente in subbuglio, questa mattina il direttore tecnico Moncada e Zlatan Ibrahimovic hanno raggiunto la squadra a Milanello, per parlare con l'allenatore e con i giocatori, nel tentativo di analizzare la situazione e placare le acque per concentrarsi sugli obiettivi della squadra, che per la restante parte della stagione si riducono alla Coppa Italia e al raggiungimento del quarto posto in campionato. Nel frattempo sabato si gioca Torino-Milan. Ai rossoneri non sorride neanche la fortuna, perché nella serata di ieri Kyle Walker ha accusato un problema al flessore, ma è stato costretto a terminare la gara di Champions, a causa del fatto che il Milan aveva finito i cambi. Non sembrano necessari esami strumentali, ma le condizioni dell'inglese andranno valutate nel corso dei prossimi giorni. La presenza dell'ex terzino del Manchester City nella gara contro il Torino è ad oggi in forte dubbio.