Milan, verso il Torino: Gimenez ancora a parte, mentre Fofana sarà sostituito da…

In casa Milan è tutto chiaro: chi non ci sarà ha già chi è pronto a sostituirlo. Sia a centrocampo, che in attacco. Ma anche in panchina la situazione è questa: Massimiliano Allegri è stato espulso nell'ultima di campionato, a San Siro, contro la Lazio. A guidare i rossoneri, dunque, per la gara del giorno dell'Immacolata, lunedì 8 dicembre alle 20:45, ci sarà il vice del tecnico di Livorno: Marco Landucci. Per quanto riguarda il campo, invece, Athekame non sarà della partita - come già era noto - a causa di un problema muscolare al polpaccio, e anche Gimenez ha proseguito il lavoro personalizzato, per un problema non meglio definito alla caviglia: non ci sarà all'Olimpico Grande Torino. A questi, però, si aggiunge anche Youssouf Fofana: il centrocampista francese ha rimediato un problema all'inguine nella gara di campionato contro la Lazio, preparando il Milan ad una sostituzione. Ma come detto, non sono tanti i dubbi di formazione tra i rossoneri...