In casa Milan è tutto chiaro: chi non ci sarà ha già chi è pronto a sostituirlo. Sia a centrocampo, che in attacco. Ma anche in panchina la situazione è questa: Massimiliano Allegri è stato espulso nell'ultima di campionato, a San Siro, contro la Lazio. A guidare i rossoneri, dunque, per la gara del giorno dell'Immacolata, lunedì 8 dicembre alle 20:45, ci sarà il vice del tecnico di Livorno: Marco Landucci. Per quanto riguarda il campo, invece, Athekame non sarà della partita - come già era noto - a causa di un problema muscolare al polpaccio, e anche Gimenez ha proseguito il lavoro personalizzato, per un problema non meglio definito alla caviglia: non ci sarà all'Olimpico Grande Torino. A questi, però, si aggiunge anche Youssouf Fofana: il centrocampista francese ha rimediato un problema all'inguine nella gara di campionato contro la Lazio, preparando il Milan ad una sostituzione. Ma come detto, non sono tanti i dubbi di formazione tra i rossoneri...
Campionato
Milan, verso il Torino: Gimenez ancora a parte, mentre Fofana sarà sostituito da…
Milan, chi sostituirà Fofana contro il Torino?—
Sarà proprio un ex Torino a prendere il posto di Fofana: si tratta di Samuele Ricci, che è decisamente in vantaggio su Loftus-Cheek e Jashari per completare il reparto composto da Modric e Rabiot. Sugli esterni pochi dubbi, con Saelemaekers e Bartesaghi: quest'ultimo ha ormai preso il posto da titolare ai danni di Estupiñan. Se dietro, poi, saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic a fare da scudo a Maignan, davanti l'assenza del "Bebote" Gimenez non sarà sentita: potranno spingere Pulisic e Leao. Così il Milan si prepara alla partenza, che avverrà nella serata di domani. Il programma per domenica 7 dicembre vede la conferenza stampa pre-partita di Allegri, l'allenamento pomeridiano e la conseguente partenza per Torino, con la squadra rossonera che alloggerà in hotel per prepararsi al meglio alla quattordicesima gara di Serie A.
