MVP Serie A 2021/22: Bremer miglior difensore, c’è anche Immobile

Il numero 3 granata è stato eletto il miglior difensore di tutto il campionato di Serie A 2021/22 a testimonianza della sua ottima stagione

Dopo aver vinto il Toro News Award, arriva un altro successo personale per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano del Torino è stato eletto il miglior difensore di tutto il campionato di Serie A 2021/22. Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Serie A con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Come si legge nel comunicato, le classifiche sono state redatte secondo i dati ricavati dalle analisi di Stats Perform, realizzate grazie al sistema Hawk-Eye. Vengono presi in esame non soltanto i dati statistici ma anche gli eventi tecnici e i dati posizionali. In questo modo si cerca di dare una valutazione oggettiva delle prestazioni dei calciatori. Oltre al premio vinto da Bremer sono stati assegnati anche i titoli di MVP nelle altre posizioni di campo. Per il numero 3 granata si tratta dell'ennesima testimonianza della bontà della sua stagione. Di seguito il riassunto con tutti gli altri vincitori di questi premi.