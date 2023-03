Napoli, Spalletti perde Demme. E in casa azzurra si pensa già alla Champions

Allenamento mattutino per il Napoli, in campo per preparare la gara in programma domenica alle 15 contro il Toro. Lavoro tattico e partitella a campo ridotto per gli uomini di Spalletti, che non ha ancora potuto contare su Raspadori. L'ex Sassuolo ha svolto solemente terapie ed una parte di allenamento personalizzato: la sua presenza per la trasferta di Torino resta dunque in dubbio. Così come è in forte dubbio anche Demme, costretto a saltare la seduta per un affaticamento muscolare che dovrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca. Intanto in casa Napoli la gara contro il Toro è passata decisamente in secondo piano: i sorteggi di Champions League hanno accoppiato i partenopei ed il Milan ai quarti ed ormai le attenzioni sono rivolte prevalentemente alla competizione europea.