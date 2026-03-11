Parma, Bernabé out contro il Toro: Britschgi ancora in dubbio

Il centrocampista spagnolo non recupera, mentre restano da valutare le condizioni dello svizzero in vista del match di venerdì

Andrea Novello Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 19:15)

Si scioglie il primo dei due dilemmi per Carlos Cuesta verso la partita contro il Toro in programma venerdì allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 20:45. Non arrivano però notizie confortanti dall'infermeria sponda Parma. Durante l'allenamento mattutino dei gialloblù, tenutosi al Mutti Training Center di Collecchio, sia Adrian Bernabé che Sascha Britschgi hanno svolto un lavoro differenziato. Proprio lo spagnolo però ha dovuto dare forfait per la trasferta di Torino, a causa di un problema allo psoas che lo tormenta da tempo e che lo ha già visto rinunciare al match contro la Fiorentina nello scorso turno di Serie A. Se da un lato dovranno fare a meno della mente del loro centrocampo, dall'altro i ducali non hanno ancora certezze sulla presenza del laterale svizzero. Lo staff medico rivaluterà le condizioni di Britschgi nella giornata di domani, anche se si cela comunque un velo di ottimismo sul suo recupero.

Nicolussi Caviglia spinge per la seconda di fila da titolare — Al netto dell'assenza di Bernabé e dei dubbi su Britschgi, Cuesta dovrà necessariamente ridisegnare la linea di centrocampo del suo 3-5-2. A candidarsi come sostituto dell'ex Manchester City è Nicolussi Caviglia, che è già stato impiegato da titolare contro la Fiorentina. Il neo-acquisto di gennaio, arrivato proprio dai viola, fin qui ha disputato solo due partite tra i primi undici e quattro subentri a gara in corso con i Crociati. In vista del match contro il Toro scalpita per ottenere una maglia dal primo minuto e la seconda consecutiva da titolare. Insieme a lui dovrebbe essere riconfermato anche Benjamin Cremaschi, esterno destro classe 2005, fresco di un buon esordio contro la squadra di Paolo Vanoli.

Cuesta si affida alle certezze del suo terzetto difensivo — Nonostante le incognite a centrocampo, Cuesta non ha alcun dubbio sulle garanzie date dalla sua difesa. I gialloblù sono reduci da tre trasferte senza subire gol e arrivano a Torino forti di una fase difensiva che sta dando i suoi frutti. Nel terzetto davanti a Corvi dovrebbero esserci il solito Troilo al centro e capitan Del Prato alla sua destra, mentre per il posto sul centro-sinistra si contendono una maglia Circati e Valenti, rientrante dalla squalifica. Si attende ora l’allenamento di domani e la conferenza stampa di Cuesta per fare chiarezza sulle condizioni di Britschgi.