Sono 23 i giocatori chiamati in adunata dall’allenatore Carlos Cuesta per il match Torino-Parma, in programma venerdì 13 marzo alle ore 20:45 al Grande Torino. Il match sarà valido per la ventinovesima giornata di campionato. Come annunciato dall'allenatore dei crociati in conferenza stampa, tornano Valenti e Britschgi. Ancora assente Bernabé.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor campionato Parma, i convocati per la gara contro il Toro: out Bernabé, tornano Valenti e Britschgi
prepartita
Parma, i convocati per la gara contro il Toro: out Bernabé, tornano Valenti e Britschgi
I giocatori che prenderanno parte all'incontro di venerdì 13 marzo
I convocati di Cuesta—
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Carboni, Circati, Delprato, Mena Martinez, Ndiaye, Troilo, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Cremaschi, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.
Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA