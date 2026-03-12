Parma, i convocati per la gara contro il Toro: out Bernabé, tornano Valenti e Britschgi

Sono 23 i giocatori chiamati in adunata dall’allenatore Carlos Cuesta per il match Torino-Parma, in programma venerdì 13 marzo alle ore 20:45 al Grande Torino. Il match sarà valido per la ventinovesima giornata di campionato. Come annunciato dall'allenatore dei crociati in conferenza stampa, tornano Valenti e Britschgi. Ancora assente Bernabé.