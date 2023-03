Sassuolo, la difesa è la sesta più battuta: 40 reti prese da inizio stagione

Il Torino di Ivan Juric, dopo la sosta nazionali, riprenderà il campionato lunedì 3 aprile, con la trasferta a Sassuolo contro i neroverdi di Dionisi. Un occhio di riguardo, dunque, alla formazione emiliana, stretta contendente dei granata per un posto in Europa da conquistare entro fine campionato e in particolare alla difesa: il quartetto difensivo neroverde è attualmente tra le peggiori difese del campionato 2022/2023. Da iniziò stagione, e quindi in 27 gare fin qui giocate, il Sassuolo ha subito - come riportato dal sito della Lega Serie A - 40 reti.

Toro, la difesa del Sassuolo è debole all’inizio dei tempi di gioco

Per il Torino, dunque, una partita che vale la permanenza a lottare per un posto in Europa, e che i granata dovranno affrontare al meglio: la difesa del Sassuolo - composta generalmente da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio - stando alle statistiche della Serie A, è più propensa a subire gol tra l’1’ e il 45’ (17 reti subite finora durante i primi tempi) e tra il 46’ e il 90’ (15 gol). Due lassi di tempo che, per l’attacco granata, sono i più proficui: 17 reti segnate durante il primo tempo, e 12 nel secondo. La formazione di Ivan Juric dovrà, perciò, essere in grado di aprire la gara e di mantenere il punteggio a suo favore per conquistare altri 3 punti, che gli consentirebbero di rimanere in corsa Europa.