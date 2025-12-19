Sassuolo, verso il Torino: Grosso monitora Vranckx e Romagna

In vista della gara di domenica contro il Torino, in programma alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo questa mattina ha svolto una sessione di allenamento incentrata su una fase di riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo della manovra, situazioni da palla inattiva e conclusioni in porta. Grosso, nelle ultime ore che separano la squadra dal match con i granata, dovrà fare diverse valutazioni in merito allo stato di forma di alcuni suoi giocatori. Intanto il tecnico è certo dell’assenza di Kristian Thorstvedt, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Milan da diffidato. Al suo posto potrebbe esserci Aster Vranckx, rimasto fuori dai convocati per tre partite prima di rientrare a San Siro, dove però ha assistito al match dalla panchina. Contro il Toro potrebbe rientrare anche il capitano neroverde Filippo Romagna, assente dal 26 ottobre per problemi muscolari. Grosso lo sta monitorando e, se non sarà pronto contro i granata, tornerà a disposizione contro il Bologna.