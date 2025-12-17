Sassuolo, verso la sfida con il Toro: dall’infermeria si riprende Boloca, su Berardi…

Domenica 21 dicembre si avvicina e il Sassuolo guarda alla sfida di campionato contro il Torino, in programma nel prossimo turno di Serie A. Nel frattempo, il club neroverde si prepara anche a celebrare l’arrivo del Natale con un’iniziativa per stringere la squadra ai tifosi. Giovedì 19 dicembre, nel cuore della città, è infatti in programma un Meet & Greet natalizio che unirà squadra e pubblico in un momento di condivisione e avvicinamento alla gara. L’evento prevede musica con DJ set, aperitivo offerto e la possibilità di incontrare alcuni giocatori per foto e autografi. Saranno presenti Domenico Berardi, Filippo Romagna, Edoardo Pieragnolo, oltre alle calciatrici Davina Philtjens ed Emma Girotto.