Sassuolo, verso la sfida con il Toro: dall’infermeria si riprende Boloca, su Berardi…

Domenica 21 dicembre si avvicina e il Sassuolo guarda alla sfida di campionato contro il Torino, in programma nel prossimo turno di Serie A. Nel frattempo, il club neroverde si prepara anche a celebrare l’arrivo del Natale con un’iniziativa per stringere la squadra ai tifosi. Giovedì 19 dicembre, nel cuore della città, è infatti in programma un Meet & Greet natalizio che unirà squadra e pubblico in un momento di condivisione e avvicinamento alla gara. L’evento prevede musica con DJ set, aperitivo offerto e la possibilità di incontrare alcuni giocatori per foto e autografi. Saranno presenti Domenico Berardi, Filippo Romagna, Edoardo Pieragnolo, oltre alle calciatrici Davina Philtjens ed Emma Girotto.
Dall'abbraccio con i tifosi al terreno di gioco—
Sul piano del gioco arrivano aggiornamenti dall’infermeria, dato che proseguono le valutazioni sulle condizioni di Daniel Boloca, alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro: il centrocampista, che in neroverde ha collezionato 71 presenze e 6 gol, tornerà gradualmente a lavorare sul campo nelle prossime settimane. È da escludere un suo impiego contro il Torino, visto il bisogno di recuperare condizione e minutaggio. Resta ancora ai box anche Domenico Berardi, probabilmente l’arma più pericolosa del Sassuolo, per il quale al momento non si registrano novità. Da evidenziare, però, le ottime risposte del reparto avanzato nonostante l’assenza del capitano: tre gol in rimonta contro la Fiorentina e due reti a San Siro contro il Milan. I granata dovranno fare attenzione.
