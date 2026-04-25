Secondo l'agenzia AGI, il designatore arbitrale di Serie A e B, Gianluca Rocchi avrebbe ricevuto un avviso di garanzia ieri per "concorso in frode sportiva". L'indagine coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione riguarderebbe il campionato 2024-2025 e, in particolare, alcuni episodi verificatisi nella sala VAR di Lissone durante diverse gare. Al centro dell’inchiesta vi sarebbe l’ipotesi che il designatore abbia esercitato pressioni nei confronti degli ufficiali VAR e AVAR, influenzandone le valutazioni in occasione di decisioni arbitrali rilevanti.

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Uno degli episodi sotto esame riguarderebbe la partita tra, disputata il 1° marzo 2025. Durante il match, nella sala VAR di Lissone, gli addetti stavano valutando un possibile fallo di mano in area di rigore. In un primo momento, il VAR Daniele Paterna sembrava orientato a escludere la concessione del penalty, osservando come il braccio apparisse in posizione naturale e aderente al corpo. Successivamente, però, lo stesso VAR avrebbe cambiato improvvisamente valutazione, indicando la presenza di un calcio di rigore. Secondo l’ipotesi investigativa, questo mutamento potrebbe essere stato preceduto da un intervento esterno: si ipotizza infatti che Rocchi si sia alzato dalla propria postazione e abbia richiamato l’attenzione degli ufficiali bussando sul vetro della sala operativa, circostanza che avrebbe poi portato alla richiesta di "on field review" all’arbitro in campo. L’episodio risulta già incluso in un esposto presentato da Domenico Rocca, in precedenza archiviato dalla giustizia sportiva. Un altro episodio sotto la lente della Procura di Milano sarebbe la, dopo una gomitata all'avversario Ondrej Duda durante la sfida tradisputata il 6 gennaio 2024. Ma non solo, le partite al vaglio degli inquirenti dello scorso campionato sono molteplici e bisognerà chiarire se si tratta di semplici errori oppure di situazioni più gravi.