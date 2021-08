Serie A, al via oggi la 2^ giornata. Toro a Firenze per muovere la classifica

Il programma della seconda giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Luca Bonello

I risultati del primo weekend di Serie A 2021/2022 sono stati ormai consegnati agli archivi e, adesso, è già il momento di pensare alla seconda giornata, che è anche l'ultima prima dello stop per la Nazionali programmato per il prossimo fine settimana. Occhi puntati sul Torino di Juric, che dopo la buona prova casalinga contro l'Atalanta di Gasperini, è pronta a scendere in campo a Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dalla sconfitta esterna a Roma contro i giallorossi. La sfida è in programma alle ore 20:45 di domani sera, in contemporanea con Juventus-Empoli.

VENERDI' - Il programma della seconda giornata comincia però già oggi alle 18:30, quando il Venezia di Paolo Zanetti andrà alla ricerca dei primi punti stagionali, sfidando l'Udinese alla Dacia Arena. In serata invece toccherà ad un'altra squadra veneta, ovvero l'Hellas Verona, che alle 20:45 allo Stadio Bentegodi troverà di fronte l'Inter di Simone Inzaghi, esaltata dopo l'ottima vittoria all'esordio con il Genoa.

SABATO - Il programma di queste prime giornate è spezzettato e diviso tra tre giorni. Dopo le sfide odierne infatti, la Serie A ritornerà in campo domani per altre 4 partite. Alle 20:45, come sopra menzionato, sarà l'ora di Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli, mentre alle 18.30 scenderanno in campo, all'Olimpico di Roma, Lazio e Spezia, mentre al Gewiss Stadium di Bergamo sarà la volta di Atalanta-Bologna.

DOMENICA - Per questa domenica sono previste infine le ultime 4 partite di questo turno. Come per quelle di sabato, esse si divideranno in due orari, con due match alle 18:30 e due alle 20:45. Apriranno quindi la domenica di campionato Sassuolo-Sampdoria e Genoa-Napoli, mentre la chiuderanno Milan-Cagliari e Roma-Salernitana.