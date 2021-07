Allo stadio si potrà andare solo con il Green Pass: 50% della capienza

Allo stadio con il Green Pass: al 50% la capacità massima di persone che l’edificio può contenere.

Il Consiglio dei Ministri conferma una notizia nell'aria da qualche giorno, ovvero la necessità di avere il Green Pass per poter entrare negli stadi, come in palestre e piscine. In zona bianca, la capacità massima di persone che l’impianto può ospitare, se all’aperto, dovrebbe salire al 50%, mentre al 25% in caso sia al chiuso (Vezzali, sottosegretario allo sport, aveva proposto il 75% all'aperto in zona bianca). Le nuove regole messe in atto dal Governo, entreranno in vigore dal 5 agosto, in anticipo quindi rispetto all’inizio del Campionato, programmato per il fine settimana del 21-22 agosto.