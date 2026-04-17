Il campionato entra nella sua fase decisiva: mancano poche settimane alla conclusione e la corsa verso i vari obiettivi resta apertissima. Tra esattamente due settimane, infatti, il calendario dirà che mancheranno soltanto quattro giornate al termine della stagione, con 12 punti ancora in palio per ogni squadra. Un margine ridotto, ma sufficiente per cambiare gli equilibri sia in testa che nelle zone più delicate della classifica. Per il Torino, invece, la questione salvezza sembra ormai archiviata: i granata, nella sfida contro la Cremonese, proveranno a mettere al sicuro il traguardo simbolico dei 40 punti. Nel frattempo, nella giornata di oggi, venerdì 17 aprile, la Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 35ª giornata. Tra le gare previste, Udinese-Torino si giocherà sabato 2 maggio alle ore 15.