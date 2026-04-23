Mancano cinque giornate al termine del campionato di Serie A. Molte squadre sono ancora in corsa per i propri obiettivi, mentre altre li hanno ormai raggiunti. Il Toro, con il pareggio di Cremona, ha toccato quota 40 punti, mettendo di fatto in cassaforte la salvezza, anche se manca ancora la matematica. Nel prossimo turno i granata affronteranno l'Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino, con i nerazzurri sempre più vicini alla conquista dello Scudetto. Intanto, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi di campionato della 36° Giornata. Torino-Sassuolo si disputerà venerdì 8 maggio alle ore 20.45.