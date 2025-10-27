L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. La sfida di mercoledì delle 20:45 tra Bologna e Torino, in programma allo Stadio Renato Dall'Ara, sarà diretta da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Ad assisterlo saranno Cecconi e Cipressa, mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli . In sala VAR opererà Di Paolo, coadiuvato da Nasca in qualità di A.V.A.R.
Serie A, designazioni arbitrali: Bologna-Torino a Ayroldi, al VAR Di Paolo
le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A—
LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30
COLLU
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45
DOVERI
VECCHI – MORO
IV: MANGANIELLO
VAR: CHIFFI
AVAR: DIONISI
COMO – H. VERONA h. 18.30
MARCENARO
ROSSI C. – BIANCHINI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA
JUVENTUS – UDINESE h. 18.30
DI BELLO (foto)
ROSSI M. – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
ROMA – PARMA h. 18.30
CREZZINI
PERETTI – ZINGARELLI
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
BOLOGNA – TORINO h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – CIPRESSA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
GENOA – CREMONESE h. 20.45
ABISSO
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI
INTER - FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30
PAIRETTO
COLAROSSI – SCARPA
IV: MARINELLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
PISA – LAZIO
MASSA
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: FABBRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
