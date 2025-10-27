Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Serie A, designazioni arbitrali: Bologna-Torino a Ayroldi, al VAR Di Paolo

prepARTITA

Serie A, designazioni arbitrali: Bologna-Torino a Ayroldi, al VAR Di Paolo

Serie A, designazioni arbitrali: Bologna-Torino a Ayroldi, al VAR Di Paolo - immagine 1
I direttori di gara selezionati per gli incontri della nona giornata di Serie A
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. La sfida di mercoledì delle 20:45 tra Bologna e Torino, in programma allo Stadio Renato Dall'Ara, sarà diretta da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Ad assisterlo saranno Cecconi e Cipressa, mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli . In sala VAR opererà Di Paolo, coadiuvato da Nasca in qualità di A.V.A.R.

le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A

—  

LECCE – NAPOLI    Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PATERNA

 

ATALANTA – MILAN    Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI

VECCHI – MORO

IV:      MANGANIELLO

VAR:     CHIFFI

AVAR:      DIONISI

 

COMO – H. VERONA     h. 18.30

MARCENARO

ROSSI C. – BIANCHINI

IV:       PERRI

VAR:      SERRA

AVAR:       GIUA

 

JUVENTUS – UDINESE     h. 18.30

DI BELLO (foto)

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     BONACINA

VAR:     PATERNA

AVAR:     GUIDA

 

ROMA – PARMA    h. 18.30

CREZZINI

PERETTI – ZINGARELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MAGGIONI

 

BOLOGNA – TORINO     h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – CIPRESSA

IV:     ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      NASCA

 

GENOA – CREMONESE     h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:    PERENZONI

VAR:     DIONISI

AVAR:     VOLPI

 

INTER - FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – PASSERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     GHERSINI

AVAR:       CHIFFI

 

CAGLIARI – SASSUOLO    Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO

COLAROSSI – SCARPA

IV:       MARINELLI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

 

PISA – LAZIO

MASSA

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     FABBRI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      GHERSINI

Leggi anche
Serie A, la classifica: La Lazio raggiunge il Toro. Granata a meno uno dalla Juve
Serie A, la classifica: la Cremonese rallenta Juric, +3 sul Toro

© RIPRODUZIONE RISERVATA