Il Giudice Sportivo ha emesso le sentenze dopo la trentaseiesima giornata di Serie A 25/26. Nella squadra granata seconda ammonizione stagionale per Luca Marianucci e Matteo Prati, terza invece per Niels Nkounkou. Scatta la squalifica per Gvidas Gineitis, ammonito al 93' del match contro il Sassuolo, con il centrocampista del Torino che salterà la prossima sfida all'Unipol Domus di Cagliari. Un'assenza pesante per D'Aversa che da quando è subentrato sulla panchina del Toro ha sempre utilizzato dal 1' il lituano.

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Tra le fila sarde c'è da segnalare l'assenza sempre per squalifica di Zé Pedro. Il difensore portoghese ha ricevuto un cartellino giallo al 53' della gara con l'Udinese e, essendo in diffida, come Gineitis non ci sarà per Cagliari-Torino, prevista per domenica sera alle 20.45.