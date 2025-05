Serie A, i premi della stagione: non è Milinkovic-Savic il miglior portiere

Con l'assegnazione dello Scudetto, andato al Napoli per la quarta volta nella storia, Lega Serie A ha anche comunicato i nomi dei migliori giocatori della stagione. Prima dell'inizio, rispettivamente, di Como-Inter e Napoli-Cagliari, erano stati premiati Nico Paz come miglior Under 23 e Alessandro Bastoni come miglior difensore. Per gli altri ruoli si è dovuto attendere il termine delle due sfide-Scudetto. Per quanto riguarda l'attacco, il premio è andato alla punta dell'Atalanta Mateo Retegui, che con 25 gol (e una sfida da giocare ancora) vincerà anche il premio di capocannoniere del campionato, a meno che Kean non dovesse segnare, improbabilmente, sette gol nell'ultima di campionato. Il miglior centrocampista è stato, invece, Tijjani Reijnders. Il centrocampista del Milan ha messo a segno 10 gol e 4 assist in questo campionato, facendo il salto di qualità della propria carriera. L'unico candidato del Torino, tra i Most Valuable Player, è Milinkovic-Savic, molto favorito per il premio di miglior portiere della stagione. Tuttavia, il titolo se l'è aggiudicato l'estremo difensore della Roma: Mile Svilar. Il serbo giallorosso si è contraddistinto in una Roma molto solida dall'arrivo di Ranieri: 35 gol subiti in 37 presenze, 15 clean sheet e 114 parate. C'è amarezza, dal lato granata, perché Vanja Milinkovic-Savic ha vissuto una stagione da vero protagonista, con 40 gol subiti in 36 presenze, 10 clean sheet, 4 rigori parati su 6 (Svilar non ne ha parato neanche uno) e 132 parate. La mancata assegnazione del premio di miglior portiere della stagione non sminuisce il grande campionato giocato dal numero 32 granata, che è stata la rivelazione e uno dei più grandi valori aggiunti dell'annata granata. Il portiere serbo può consolarsi con il Toro News Award, premio assegnatogli in giornata dal direttore Gianluca Sartori.