Milinkovic-Savic vince il Toro News Award: la premiazione al Filadelfia

Vittoria a mani basse quella di Vanja Milinkovic-Savic nel Toro News Award della stagione che si sta per concludere. Come di consueto, al termine di ogni sfida di Serie A, abbiamo chiesto a voi lettori di votare i due granata che hanno performato meglio. Giunti al termine della stagione i conti rivelano un risultato schiacciante. Ad aggiudicarsi il titolo di "miglior granata dell'anno", infatti, è Vanja Milinkovic-Savic, che ha totalizzato la bellezza di 55 punti. Alle sue spalle, a 24 lunghezze di distanza, "El Toqui" Maripan. Sul gradino più basso del podio, soltanto un punto dietro al cileno, si posiziona Nikola Vlasic, forte di una stagione ritrovata con il passaggio al 4-2-3-1. Quest'anno il Toro News Award ha, come sempre, trovato la partecipazioni di tantissimi lettori. Rimanete sintonizzati per la prossima edizione del concorso, nella stagione 2025/26: ad essere i giudici, sarete nuovamente voi. Ecco l'immagine, scatta da Nderim Kaceli, del portiere granata premiato allo stadio Filadelfia dal direttore Gianluca Sartori.