Serie A, idea torneo negli Usa durante il mondiale. “Orari saranno compatibili”

L’Head of Competitions della Lega Serie A, Andrea Butti: "Torneo di 20 giorni con gironi e tabellone tennistico dai quarti"

Luca Bonello

La Serie A potrebbe sbarcare negli Stati Uniti. Stando infatti a quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Lega Calcio sta valutando l'opportunità di organizzare negli States un torneo tra i 20 club del massimo campionato italiano durante il mondiale in Qatar, che avrà il via nel mese di novembre 2022, il che stravolgerà ovviamente le date della stagione italiana per come le conosciamo a prescindere dalla presenza dell'Italia. L'obiettivo è doppio: permettere ai non nazionali di giocare nonostante la pausa (che si stima dovrebbe durare all'incirca due mesi) e aumentare la penetrazione del calcio italiano in un mercato strategico per il pallone.

FORMULA - Come confermato dall'Head of Competitions della Lega Serie A, Andrea Butti, si lavora per mettere in atto la seguente formula: "Vorremmo che il torneo durasse una ventina di giorni in tutto. Abbiamo pensato di strutturare un torneo con una fase a gironi iniziale e a seguire un tabellone tennistico con quarti, semifinale e finale". E' un'idea che piace, ma prima bisogna risolvere gli aspetti economici e di fattibilità: "Stiamo ragionando a due velocità. Un piano è la struttura dell’organizzazione del torneo, la messa in piedi e la parte logistica, che ha una componente fondamentale. Dall’altra c’è la struttura dei costi che deve supportare e sopportare l’investimento: deve coprire i costi e generare dei ricavi" ha detto Butti a Tuttomercatoweb.

ORARI - Durante la competizione in Qatar, l'unico obbligo delle Leghe è liberare i calciatori, ma questo non vieta ad esse di poter comunque organizzare tornei o addirittura giocare i campionati con i non convocati. Di questo aspetto la Lega Serie A sta tenendo conto ed in più sta lavorando anche per mantenere quell'accordo "commerciale" per cui non si devono sovrapporre altri match a quelli della competizione mondiale. Anche su questo aspetto Butti ha fatto chiarezza: "Abbiamo strutturato gli orari per non andare in contemporanea con le gare del Qatar. E’ una kermesse che lascia spazi a più orari e abbiamo provato a occupare le finestre nel miglior modo possibile. L’ultima gara del torneo americano sarebbe alle 22 italiane e non ci sarebbero problemi di ritrasmissione anche per il nostro pubblico".