Serie A, il Giudice Sportivo: niente Torino per Thorstvedt del Sassuolo

Dopo poche ore dall’ultimo match della quindicesima giornata appena trascorsa, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo. In vista del prossimo turno, che vedrà il Torino impegnato in casa del Sassuolo, i neroverdi dovranno fare a meno di un proprio giocatore a causa di una squalifica: Kristian Thorsvedt, ammonito durante Milan-Sassuolo e già diffidato. Diffida che, invece, è scattata ora per Tarik Muharemovic, anch’egli ammonito nella gara pareggiata 2-2 a San Siro. Il difensore è al quarto cartellino giallo, così come i compagni di squadra Doig e il granata Casadei. Per quanto riguarda l’unico giocatore del Torino finito sul taccuino dell’arbitro in Torino-Cremonese, Marcus Pedersen, si tratta della seconda sanzione stagionale. Il Giudice Sportivo ha inoltre rilevato l’introduzione e l’uso di materiale pirotecnico da parte dei tifosi granata durante l’ultima sfida casalinga. Pur in presenza della violazione, ha deciso di non adottare sanzioni nei confronti del Toro, in virtù delle circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.