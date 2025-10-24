Serie A, l’8ª giornata: sabato c’è Napoli-Inter, domenica alle 12:30 Torino-Genoa

Nella serata di oggi, venerdì 24 ottobre, si apre l'ottavo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è la sfida fra Milan e Pisa in programma a San Siro alle 20:45. Le sfide per questa giornata di campionato andranno poi avanti anche domani, sabato 25 ottobre, con la doppia partita delle 15: si disputano a quest'ora sia Parma-Como che Udinese-Lecce. Alle ore 18:00, invece, è il turno di Napoli e Inter in campo allo stadio Diego Armando Maradona per quello che sarà un vero e big match tra i due club che si sono giocati fino all'ultimo secondo lo Scudetto della passata annata. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra la Cremonese di Nicola e l'Atalanta di Juric. L'ottava giornata continuerà poi domenica 26 ottobre con il match Torino-Genoa in programma alle ore 12:30. Alle 15 andrà in scena la doppia sfida Sassuolo-Roma e Hellas Verona-Cagliari, mentre alle 18:00 la Fiorentina ospiterà il Bologna al Franchi. Le partite della domenica si concluderanno con il posticipo Lazio-Juventus alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma che metterà quindi la parola fine a questo turno di Serie A.