Termina Torino-Napoli, è il momento delle pagelle. Vittoria pesantissima per i granata, che battono 1-0 i campioni d'Italia in carica grazie a una rete di Simeone. Partita di sacrificio e lotta per i granata, che pungono al momento giusto e poi si difendono con caparbietà e attenzione. La squadra recupera carattere e atteggiamento, e ora può guardare al futuro con molta più fiducia.
POSTPARTITA
Le pagelle di Torino-Napoli 1-0: funzionano le due punte, i difensori si esaltano
I voti ai protagonisti della sfida valevole per la settima giornata di Serie A 2025/26
Per quanto riguarda i singoli, sugli scudi c'è senza dubbio il man of the match Simeone, ma tutti i granata offrono una buona prestazione, e una menzione speciale la meritano i difensori: Tameze solido, Coco e Maripan si esaltano. Bene anche Adams e Vlasic.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-NAPOLI 1-0
