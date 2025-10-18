Le pagelle di Torino-Napoli 1-0: funzionano le due punte, i difensori si esaltano

Termina Torino-Napoli, è il momento delle pagelle. Vittoria pesantissima per i granata, che battono 1-0 i campioni d'Italia in carica grazie a una rete di Simeone. Partita di sacrificio e lotta per i granata, che pungono al momento giusto e poi si difendono con caparbietà e attenzione. La squadra recupera carattere e atteggiamento, e ora può guardare al futuro con molta più fiducia.