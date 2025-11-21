Serie A, la 12ª giornata: domenica c’è il derby di Milano, lunedì Torino-Como

Domani, sabato 22 novembre, si apre il dodicesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Arriva in seguito alla terza sosta per i match delle nazionali, ultima dell'anno solare e che non ci sarà più fino al mese di marzo. Ad aprire i giochi è la doppia sfida delle 15 Udinese-Bologna e Cagliari-Genoa. Alle ore 18:00, invece, è il turno della sfida fra Fiorentina e Juventus in programma al Franchi di Firenze. Gli anticipi si concluderanno con il big match delle 20:45 fra il Napoli di Conte e l'Atalanta di Palladino. La dodicesima giornata continuerà poi domenica 23 novembre con Hellas Verona-Parma in programma alle ore 12:30. Alle 15 andrà in scena Cremonese-Roma, mentre alle 18:00 la Lazio ospiterà il Lecce all'Olimpico di Roma. La domenica si concluderà con il derby di Milano fra l'Inter di Chivu e il Milan di Allegri in programma alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Infine, la giornata si concluderà lunedì 24 novembre con i posticipi - che vedranno coinvolti anche i granata di mister Marco Baroni - prima si giocherà Torino-Como, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 18:30, e poi anche il monday night Sassuolo-Pisa delle ore 20:45.