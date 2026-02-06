Serie A, la 24ª giornata: apre Verona-Pisa, l’Inter può scappare a Sassuolo

Il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A è alle porte e prenderà il via nella sera di oggi - venerdì 6 febbraio - alle ore 20:45 con la sfida tra Hellas Verona e Pisa. Se in ottica scudetto l'Inter potrebbe allungare a +8 (in virtù del rinvio del match tra Milan e Como), in ottica salvezza molti sono gli scontri diretti per le squadre coinvolte per non retrocedere, con i granata con un occhio rivolto anche agli altri campi.

Lecce, Genoa, Cremonese e Parma: quanti incroci in Serie A!

Se al momento Verona, Pisa e Fiorentina si trovano nelle ultime tre posizioni, è anche vero che le gerarchie potrebbero cambiare nel corso di questa giornata. Molti sono gli scontri diretti nelle zone basse della classifica, con il Toro e la Fiorentina con un occhio inevitabilmente sugli altri cambi. Già dalla sfida di questa sera potrebbe uscire la squadra fanalino di coda del nostro campionato: veneti e toscani sono infatti ultimi appaiati a 14 punti, con lo scontro diretto che potrebbe consentire ad una delle due squadre di staccare di tre punti l'altra. C'è inoltre curiosità per come giocherà il Pisa del neo tecnico Hiljemark, subentrato ad Alberto Gilardino. Il Lecce invece, dopo il ko proprio col Torino, proverà a rialzare la testa nel match casalingo con l'Udinese, con i ragazzi di Di Francesco (attualmente un punto solo sopra la viola) che dovranno guardarsi le spalle. Stessa sorte per Genoa, Cremonese e Parma: gli scontri rispettivamente con Napoli, Bologna e Atalanta diranno molto delle loro sorti in un campionato mai così in bilico come prima d'ora. Seppur dorma sonni leggermente più tranquilli, anche il Cagliari va alla ricerca di punti pesanti sul campo della Roma. I ragazzi di Pisacane dopo aver battuto Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona, proveranno ad inanellare la quarta vittoria consecutiva all'Olimpico contro la formazione di Gian Piero Gasperini, reduce dalla sconfitta con l'Udinese.