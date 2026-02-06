Il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A è alle porte e prenderà il via nella sera di oggi - venerdì 6 febbraio - alle ore 20:45 con la sfida tra Hellas Verona e Pisa. Se in ottica scudetto l'Inter potrebbe allungare a +8 (in virtù del rinvio del match tra Milan e Como), in ottica salvezza molti sono gli scontri diretti per le squadre coinvolte per non retrocedere, con i granata con un occhio rivolto anche agli altri campi.
serie a
Serie A, la 24ª giornata: apre Verona-Pisa, l’Inter può scappare a Sassuolo
Lecce, Genoa, Cremonese e Parma: quanti incroci in Serie A!—
Se al momento Verona, Pisa e Fiorentina si trovano nelle ultime tre posizioni, è anche vero che le gerarchie potrebbero cambiare nel corso di questa giornata. Molti sono gli scontri diretti nelle zone basse della classifica, con il Toro e la Fiorentina con un occhio inevitabilmente sugli altri cambi. Già dalla sfida di questa sera potrebbe uscire la squadra fanalino di coda del nostro campionato: veneti e toscani sono infatti ultimi appaiati a 14 punti, con lo scontro diretto che potrebbe consentire ad una delle due squadre di staccare di tre punti l'altra. C'è inoltre curiosità per come giocherà il Pisa del neo tecnico Hiljemark, subentrato ad Alberto Gilardino. Il Lecce invece, dopo il ko proprio col Torino, proverà a rialzare la testa nel match casalingo con l'Udinese, con i ragazzi di Di Francesco (attualmente un punto solo sopra la viola) che dovranno guardarsi le spalle. Stessa sorte per Genoa, Cremonese e Parma: gli scontri rispettivamente con Napoli, Bologna e Atalanta diranno molto delle loro sorti in un campionato mai così in bilico come prima d'ora. Seppur dorma sonni leggermente più tranquilli, anche il Cagliari va alla ricerca di punti pesanti sul campo della Roma. I ragazzi di Pisacane dopo aver battuto Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona, proveranno ad inanellare la quarta vittoria consecutiva all'Olimpico contro la formazione di Gian Piero Gasperini, reduce dalla sconfitta con l'Udinese.
Inter, col Sassuolo per mettere le mani sullo scudetto di Serie A—
Molti anche gli incroci per quanto riguarda la vetta della classifica. L'Inter di Cristian Chivu andrà a Reggio Emilia sapendo che il Milan (di turno col Como) giocherà la sfida tra 12 giorni. Potrebbe quindi arrivare un tentativo di allungo nella corsa per lo scudetto, con i nerazzurri che potrebbero portarsi a +8 proprio dai cugini nella classifica di Serie A.
Il calendario della 24ª giornata di Serie A e dove vedere le partite
Venerdì 6 febbraio—
ore 20:45 Hellas Verona-Pisa DAZN
Sabato 7 febbraio—
ore 18:00 Genoa-Napoli DAZN
ore 20:45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY
Domenica 8 febbraio—
ore 12:30 Bologna-Parma DAZN
ore 15:00 Lecce-Udinese DAZN
ore 18:00 Sassuolo-Inter DAZN/SKY
ore 20:45 Juventus-Lazio DAZN
Lunedì 9 febbraio—
ore 18:30 Atalanta-Cremonese DAZN
ore 20:45 Roma-Cagliari DAZN/SKY
Mercoledì 18 febbraio—
ore 20:45 Milan-Como DAZN
© RIPRODUZIONE RISERVATA