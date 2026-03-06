Serie A, la 28ª giornata: apre Napoli-Torino, domenica sera c’è il derby di Milano

Oggi, venerdì 6 marzo, prenderà il via il ventottesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi nell'anticipo delle 20:45 è il Torino, che si recherà in trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli. La giornata proseguirà sabato 7 marzo con Cagliari-Como alle 15; l'Atalanta ospiterà l'Udinese alle 18:00. Gli anticipi si concluderanno con Juventus-Pisa alle 20:45. La ventottesima giornata continuerà poi domenica 8 marzo con il lunch match delle 12:30 tra Lecce e Cremonese. Alle 15:00 si disputeranno due partite in contemporanea: Bologna-Verona e Fiorentina-Parma. Quindi il programma procederà alle 18:00 quando andrà in scena Genoa-Roma, mentre alle 20:45 si disputerà l'attesissimo derby della Madonnina tra Milan e Inter, che potrebbe dare qualche speranza ai rossoneri per avvicinarsi alla capolista o portare i nerazzurri a +13 per chiudere quasi definitivamente la corsa scudetto. Infine, il ventottesimo turno del campionato di Serie A 2025-2026 si concluderà lunedì 9 marzo alle 20:45 con Lazio-Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma.
Il programma della 28^ giornata di Serie A
Venerdì 6 marzo—
ore 20:45 Napoli-Torino DAZN
Sabato 7 marzo—
ore 15:00 Cagliari-Como DAZN
ore 18:00 Atalanta-Udinese DAZN
ore 20:45 Juventus-Pisa Dazn/Sky
Domenica 8 marzo—
ore 12:30 Lecce-Cremonese DAZN
ore 15:00 Bologna-Verona DAZN
ore 15:00 Fiorentina-Parma DAZN
ore 18:00 Genoa-Roma DAZN/Sky
ore 20:45 Milan-Inter DAZN
Lunedì 9 marzo—
ore 20:45 Lazio-Sassuolo DAZN/Sky
