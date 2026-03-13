Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Serie A, la 29^ giornata: tanti scontri salvezza. Occhi su Cremonese-Fiorentina

serie a

Serie A, la 29^ giornata: tanti scontri salvezza. Occhi su Cremonese-Fiorentina

pallone serie a
Arriva un turno di campionato molto importante per le zone di fondo classifica: non solo Torino-Parma ma anche altri match decisivi
Redazione Toro News

Si avvicina il rush finale del campionato di serie A 2025/26 ed oggi, venerdì 13 marzo, alle ore 20:45, Torino-Parma darà il via al ventinovesimo turno, con i granata che in casa vorranno provare a fare bottino pieno contro una squadra in salute come i crociati.

Si continua poi domani, sabato 14 marzo, con Inter-Atalanta alle ore 15, sfida importante per la zona di vertice e quella europea e Napoli-Lecce alle 18, con i salentini unica squadra della lotta per non retrocedere chiamata ad affrontare un match proibitivo. Infine, alle 20:45 l’Udinese ospiterà la Juventus di Luciano Spalletti.

Domenica 15 marzo si entra nel vivo della ventinovesima giornata con due partite chiave per le speranze salvezza delle squadre coinvolte, con Verona-Genoa come lunch match delle 12:30 e Pisa-Cagliari alle ore 15. In contemporanea, a Reggio-Emilia si giocherà Sassuolo-Bologna, con i neroverdi che vorranno approfittare della stanchezza post-Europa dei felsinei. A seguire, alle 18, una delle partite più attese del turno, con il match Como-Roma che si preannuncia infuocato per le velleità di Champions League delle due compagini. Alle 20:45 invece la Lazio riceverà il Milan di mister Massimiliano Allegri, che vorrà dar seguito alla vittoria nel derby di Milano per 1-0 e tenere vive le speranze nella lotta Scudetto.

A conclusione della ventinovesima giornata, lunedì 16 marzo alle 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona andrà in scena lo scontro salvezza per eccellenza Cremonese-Fiorentina.

Il programma della 29^ giornata di Serie A

Venerdì 13 marzo

—  

ore 20:45 Torino-Parma DAZN/Sky

Sabato 14 marzo

—  

ore 15 Inter-Atalanta DAZN

ore 18 Napoli-Lecce DAZN

ore 20:45 Udinese-Juventus DAZN/Sky

Domenica 15 marzo

—  

ore 12:30 Verona-Genoa DAZN

ore 15 Pisa-Cagliari DAZN

ore 15 Sassuolo-Bologna DAZN

ore 18 Como-Roma DAZN/Sky

ore 20:45 Lazio-Milan DAZN

Lunedì 16 marzo

—  

ore 20:45 Cremonese-Fiorentina DAZN

 

Articolo a cura di Federico Marchesi

Leggi anche
Parma, i convocati per la gara contro il Toro: out Bernabé, tornano Valenti e Britschgi
Torino – Parma: dati, numeri e precedenti della sfida di Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA