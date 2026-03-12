Torino-Parma, i precedenti: regna l’equilibrio, i ducali sanno fermare i granata

Le partite giocate in passato in terra piemontese tra queste due squadre non hanno sempre regalato gioie al Toro: il bilancio parla chiaro

Il primo di cinque scontri diretti che il Torino dovrà giocare nelle prossime settimane (con in mezzo anche la sosta per le Nazionali) sarà contro il Parma. La formazione di Carlos Cuesta è alla ricerca degli ultimi punti per la salvezza matematica, anche se respira maggiore serenità rispetto al Toro, dall'alto delle sue quattro lunghezze in più in classifica. Il gruppo di Roberto D'Aversa ha invece bisogno di vincere per alzarsi dall'attuale quota 30 e per ritrovare serenità in vista del finale di campionato. Tuttavia, i precedenti delle sfide tra Torino e Parma - disputati in terra piemontese - non hanno sempre sorriso ai granata.

Bilancio equilibrato nelle sfide piemontesi tra Torino e Parma — Lo storico dei precedenti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia dei confronti tra i granata e i ducali è piuttosto netto. In totale si parla di 21 partite disputate in terra piemontese durante le quali il Toro è riuscito a vincere solamente 6 volte in casa mentre i crociati sono stati in grado di portare a casa 5 successi esterni. Chiudono il computo ben 10 pareggi che dipingono un quadro abbastanza chiaro: i precedenti tra queste due formazioni sono molto equilibrati e queste gare spesso terminano con il "segno X". Nelle ultime nove partite che il Parma è venuto a giocare allo stadio Olimpico sono arrivati ben cinque pareggi.

In parità anche il numero di gol nei confronti del passato — Viene quindi confermato che la tendenza storica del "segno X" prosegue anche in tempi moderni e non solamente dagli anni '80, ovvero quando Toro e Parma hanno iniziato a sfidarsi con buona regolarità sia in Serie A che in Serie B. La prima sfida assoluta giocata a Torino tra i granata e i ducali risale però addirittura al torneo 1959/60 di Serie B quando il Toro allenato da Imre Senkey vinse 2-0 grazie alle reti di Ulisse Gualtieri e Carlo Crippa. Proprio in termini di gol, come si è capito da questa panoramica sui precedenti di questa sfida, l'equilibrio regna sovrano. Nel corso di questi 21 confronti del passato, entrambe le squadre hanno infatti realizzato esattamente 24 gol a testa. Ora non resta che attendere il fischio d'inizio - in programma venerdì 13 marzo alle ore 20:45 - per capire se qualcuno romperà questo stallo che regna da anni.