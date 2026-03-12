Torino, 10 partite e 10 punti per rimanere in A: ecco la nostra tabella salvezza

Tra molti scontri diretti e tre partite contro delle big di Serie A, il Torino si appresta ad affrontare le ultime dieci gare della stagione

Redazione Toro News 12 marzo - 06:20

Dieci partite. Ecco ciò che manca al Toro per finire la stagione e chiudere al meglio il campionato 2025/2026. Dopo un ottimo esordio sulla panchina granata per Roberto D’Aversa, con il 2-0 sulla Lazio, è arrivata una sconfitta per 2-1 al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Nessun dramma, era comunque una gara in cui era complicato fare risultato per una squadre in difficoltà come il Torino di questa stagione. Però ora l’annata del Torino, la più deludente delle ultime cinque, entra nella fase clou.

Sono 30 i punti in classifica, così come quelli ancora disponibili. La zona di pericolo ne dista 6, con Lecce a 27, Fiorentina a 25 e appunto Cremonese a 24 che rincorrono. I punti che invece mancano per centrare una salvezza tranquilla sono 10 (in realtà potrebbero bastarne anche meno), esattamente come il numero di match rimanenti. Quindi se la matematica non è un’opinione, ai granata basterebbe non perdere mai da qui a fine maggio. Obiettivo non semplice, considerando che devono ancora scontrarsi con tre big come Milan, Inter e Juventus, in lotta per obiettivi di vertice come lo scudetto o la qualificazione alla prossima Champions League. Ma il calendario mette davanti alla squadra di D’Aversa anche scontri salvezza con squadre come Parma, Pisa, Verona, Cremonese e Cagliari. I primi quattro sono compresi nei prossimi cinque turni di Serie A e sono fondamentali per giocarsi le proprie chances di permanenza nella massima serie.

Se il Toro riuscisse a centrare i famosi 10 punti in questa fase, potrebbe concedersi un ultimo mese più tranquillo e giocare match duri contro Inter, Udinese, Sassuolo e Juventus con più spensieratezza e leggerezza nelle gambe. Obiettivo tanto ambizioso quanto non facile da raggiungere certo, soprattutto se si pensa al Torino di più di 2 settimane fa. Ma con D’Aversa la musica sembra più promettente e i tre punti con la Lazio hanno ridato ossigeno, fiducia e una piccola fetta di morale a un ambiente che sentiva l’orlo del baratro della Serie B sempre più vicino. Starà all'allenatore ex Empoli e ai giocatori dimostrare di voler azzannare la salvezza e quindi risolvere la questione quanto prima in una quarantina di giorni delicati e decisivi. Senza questi 10 punti non ci sarebbe nulla di compromesso, ma in match chiave, dove una vittoria ne vale 6 come i prossimi, quello che conta è non perdere. Anche solo assicurarsi 2 vittorie e 2 pareggi sarebbe un ottimo bilancio.

Sabato sera arriva il Parma, la squadra messa meglio delle candidate alla lotta per non retrocedere, con ben 10 lunghezze di margine sulla Cremonese terzultima e tra le più in salute, con ben 11 punti conquistati nelle ultime 5 partite. Ma non solo: il prossimo turno sarà teatro di scontri molto interessanti in ottica retrocessione. Si fronteggeranno infatti tutte le squadre coinvolte nella lotta, con il programma che prevede Verona-Genoa, Pisa-Cagliari e Cremonese-Fiorentina. Sarà fondamentale quindi non sbagliare, per mettere pressione alle avversarie e guadagnare almeno un punto su qualcuna, dato che poi ci saranno il Milan a San Siro e la pausa nazionali. E giungere ad un trittico come Pisa, Verona e Cremonese con due sconfitte di fila e la pressione di fare risultato a tutti i costi potrebbe pesare molto sulla testa dei giocatori.

Ecco che allora abbiamo immaginato una tabella salvezza di questo genere, con una dimostrazione di tenacia e determinazione da parte del Toro.

Torino, il percorso per la permanenza in A: la tabella di TN —

Torino-Parma = 1 punto

Milan-Torino = 0 punti

Pisa-Torino = 3 punti

Torino-Verona = 3 punti

Cremonese-Torino = 1 punto

Torino-Inter = 0 punti

Udinese-Torino = 1 punto

Torino-Sassuolo = 1 punto

Cagliari-Torino = 1 punto

Torino-Juventus = 0 punti

Articolo a cura di Federico Marchesi