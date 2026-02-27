Toro News
Toro, le altre squadre corrono: ecco quanti punti servono per salvarsi in Serie A

Fiorentina e Lecce hanno alzato il ritmo nell'ultimo mese e ora per evitare la retrocessione in Serie B servono ancora molti punti al Torino
Federico De Milano
Rispetto a un paio di mesi fa, la situazione di classifica del Torino è completamente cambiata per due fattori principali: in primis un rendimento molto negativo dei granata con sei sconfitte nelle ultime otto giornate e poi anche per l'accelerata che le squadre inseguitrici stanno dando alla loro stagione. Giunti alla 27^ giornata che inizierà questa sera - venerdì 27 febbraio - il Toro si trova quindi soltanto un vantaggio di soli tre punti sulla zona retrocessione e delle proiezioni punti che non possono far star tranquilli.

Serie A, la media punti per la salvezza si è alzata molto nelle ultime giornate

Complice un rendimento positivo - nelle ultime settimane - da parte di formazioni come Lecce e Fiorentina, adesso si è alzata la media punti per raggiungere il traguardo salvezza. Fino a poche giornate fa, a causa di continui rallentamenti di queste squadre, si poteva ipotizzare anche che fossero sufficienti soltanto 28 o 29 punti per evitare di finire in Serie B, stando alla media punti delle formazioni di fondo classifica. Tuttavia, ora la squadra di Vanoli e quella Di Francesco hanno ottenuto diverse vittorie da metà gennaio a oggi e quindi la situazione è cambiata. Ad oggi infatti la proiezione punti delle terzultime è di oltre 35 lunghezze a fine stagione e ciò significa che per il Toro servirebbe raggiungere almeno quota 36 per fare il minimo indispensabile. I granata ad oggi hanno raccolto un bottino di 27 punti in 26 gare.

Con quanti punti ci si salvava negli scorsi campionati?

Questo dato dei 36 punti minimi che - ad oggi - sembrano necessari per salvarsi nel campionato 2025/26, sono una media non sempre in linea con le ultime edizioni della Serie A. La passata stagione l'Empoli terzultimo è retrocesso con 31 punti mentre l'anno prima al Frosinone non è bastato raggiungere quota 35. Questo fa capire come anche a soli dodici mesi di distanza possano cambiare parecchio le soglie delle lunghezze necessarie per mantenere il proprio posto in Serie A. Tornando indietro alla Serie A 2022/23 ci fu lo spareggio tra Verona e Spezia che chiusero in parità a quota 31 mentre l'anno precedente fu il Cagliari a retrocedere da diciottesimo con appena 30 lunghezze. L'ultimo campionato che ha visto il Torino davvero coinvolto fino all'ultima curva nella lotta salvezza è quello di cinque anni fa, nel 2020/21 quando Nicola condusse la sua truppa granata a una 17^ posizione con 37 punti, quattro in più del Benevento terzultimo.

