Serie A, la 30ª giornata: chiude Fiorentina-Inter, sabato alle 18 Milan-Torino

Il tempo scorre, e con lui anche la Serie A. La stagione entra nella sua fase più calda: le squadre vedono avvicinarsi i propri obiettivi o, al contrario, rischiano di vederli sfumare. Tutto però è ancora in bilico, tutto ancora da decidere. Oggi, venerdì 20 marzo, prende il via la 30ª giornata di campionato, ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Una pausa tutt’altro che banale, visto che l’Italia si giocherà un pass fondamentale nella corsa per l’accesso ai Mondiali estivi nella delicata sfida contro l’Irlanda del Nord. Ad aprire il programma sarà la sfida delle 18:30 tra Cagliari e Napoli, mentre in serata, alle 20:45, scenderanno in campo Genoa e Udinese allo stadio Luigi Ferraris. La trentesima giornata proseguirà sabato 21 marzo con tre appuntamenti. Alle 15:00 andrà in scena un importante scontro salvezza tra Parma e Cremonese, con gli ospiti affidati al neoallenatore Marco Giampaolo dopo l’esonero di Davide Nicola. Alle 18:00 il Milan riceverà il Torino a San Siro, con i granata chiamati a dare continuità ai risultati. In serata, alle 20:45, toccherà a Juventus-Sassuolo chiudere il sabato. La giornata entrerà poi nel vivo domenica 22 marzo. Si partirà alle 12:30 con Pisa-Como, seguita dal doppio appuntamento delle 15:00: Atalanta-Verona e Bologna-Lazio. Alle 18:00 la Roma ospiterà il Lecce, con i giallorossi ancora alle prese con le scorie della recente sconfitta europea arrivata dopo i tempi supplementari contro il Bologna. A chiudere il programma sarà il match delle 20:45: la Fiorentina accoglierà al Franchi la capolista Inter, determinata a non rallentare la propria corsa scudetto. Un turno ricco di spunti, dunque, pronto a regalare spettacolo e a indirizzare in modo decisivo la stagione prima della sosta per le nazionali.