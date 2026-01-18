Serie A, la classifica: 0-0 tra Parma e Genoa, i ducali raggiungono il Toro

Dopo il venerdì che ha visto Pisa e Atalanta pareggiare e il sabato caratterizzato dalle vittorie di Inter, Napoli e Cagliari , prosegue la ventunesima giornata di campionato. La domenica di Serie A si è aperta con il lunch match Parma-Genoa: 0-0 al Tardini, con i padroni di casa che ottengono un altro 0-0 dopo quella di Napoli e i rossoblù che inanellano invece il quarto risultato utile consecutivo. Con questo punto, De Rossi va attualmente a +6 sul terzultimo posto, mentre il Parma raggiunge a 23 Torino e Sassuolo. Alle 15 ci sarà Bologna-Fiorentina, alle 18 Torino-Roma e alle 20.45 Milan-Lecce. Il programma si conclude domani con Cremonese-Verona alle 18.30 e Lazio-Como alle 20.45.