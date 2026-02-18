Serie A, la classifica: 1-1 tra Milan e Como, Inter a +7

Nella serata di oggi - mercoledì 18 febbraio - si è giocato il recupero della ventiquattresima giornata tra Milan e Como. A San Siro, al triplice fischio, è 1-1. Clamoroso l'errore di Mike Maignan che alla mezz'ora passa la palla a Nico Paz, che non si fa pregare. Il Milan prova a reagire, ma all'intervallo è 0-1. Nella ripresa i rossoneri riescono ad acciuffare la parità con Leao, pescato da Jashari, che supera Butez con un pallonetto. Al termine dell'incontro tanto rammarico per la squadra di Allegri che ora vede l'Inter distante sette lunghezze. Per il Como, un punto che permette di raggiungere l'Atalanta e piazzarsi al sesto posto a quota 42, con un distacco di cinque punti dalla zona Champions.