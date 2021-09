Serie A, la classifica: a 5 giorni dal derby il Torino ha 8 punti come la Juventus

Ecco come cambia la classifica del campionato italiano in seguito al posticipo del lunedì sera Venezia-Torino

La sfida del Penzo tra Venezia e Torino ha chiuso il sesto turno della Serie A 2021/22. Il risultato finale è un 1-1 che non soddisfa appieno i granata ma che può andare bene tenendo conto del fatto che gli ultimi minuti il Toro era rimasto in 10 uomini. In classifica il Torino sale a quota 8 punti e raggiunge la Juventus a soli 5 giorni dal derby della Mole. Il Venezia invece con questo punto si porta a quota 4.