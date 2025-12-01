Serie A, la classifica: colpaccio Cremonese a Bologna e allungo sul Toro

In archivio anche la tredicesima giornata di Serie A, arrivata alla conclusione con il posticipo di questa sera. A partire dalle 20:45 di oggi, lunedì 1° dicembre, in campo al Dall'Ara il Bologna di Vincenzo Italiano e la Cremonese di Davide Nicola. Una sfida combattuta e ricca di gol, con la formazione ospite che è riuscita ad avere la meglio.

Bologna-Cremonese 1-3: come cambia la classifica

Dopo una mezz'ora di equilibrio, arrivati intorno al 30' i lombardi sono riusciti a mettere in difficoltà i padroni di casa, e non poco. Un uno-due estremamente veloce ha permesso a Payero al 31' e a Vardy al 35' di portare la formazione di Nicola in vantaggio. Ci ha pensato Orsolini, su rigore, nei minuti di recupero del primo tempo ad accorciare le distanze, ma nella ripresa una nuova marcatura si Vardy ha chiuso i giochi sancendo il definitivo 1-3. Un bel colpo della Cremonese in casa del Bologna, con i felsinei che rimangono quindi fermi in quinta posizione con il Como, a quota 24 punti, e i lombardi che, invece, staccano il Torino facendo un salto fino al decimo posto, insieme al Sassuolo, a quota 17 punti.